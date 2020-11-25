وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ626 حالة من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 
كان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 599 حالة من فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 133 ألفا و407 حالات.