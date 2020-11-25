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الكنيسة تبث تأملات روحية للبابا تواضروس باسم "فرح عظيم" خلال صوم الميلاد

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:10 م
الكنيسة تبث تأملات روحية للبابا تواضروس باسم "فرح عظيم" خلال صوم الميلاد البابا تواضروس
كتب مايكل فارس

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تبث الكنيسة طوال فترة صوم الميلاد حلقات يومية جديدة للبابا تواضروس بعنوان "فرح عظيم"  على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات القبطية.

 ويتأمل قداسة البابا من خلال "فرح عظيم" فى انجيلى متى ومرقس، وتأتى فكرة "فرح عظيم"، فى إطار سعى قداسة البابا تواضروس الثانى إلى تقديم دراسة روحية مبسطة فى إنجيلى متى ومرقس لتكون فرصة للوصول للفرح الحقيقى بميلاد السيد المسيح.

تأملات فرح عظيم
تأملات فرح عظيم

يذكر أن البابا تواضروس الثانى، ترأس صباح اليوم الأربعاء، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداسا من داخل الكاتدارئية المرقسية بالعباسية، لترقية 44 من القساوسة لدرجة "القموصية"، على كنائس القاهرة،  بمشاركة 10 أساقفة وهم الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الأنبا مكسيموس الأسقف العام لمدينة السلام والحرفيين، الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد.

وشارك البابا أيضا، عدد من الأساقفة وهم، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ، الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية، الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.


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