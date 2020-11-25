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القليوبية تعلق الدراسة غدا الخميس بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:24 م
القليوبية تعلق الدراسة غدا الخميس بسبب الأحوال الجوية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بتعليق الدراسة غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التى تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتى هذا فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الإستقرار فى الطقس وحفاطا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة القليوبية المواطنين المسافرين علي الطرق السريعه توخي الحيطة والحذر، حفاظا علي سلامتهم، كما أصدر المحافظ تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصى درجات الإستعداد تحسبا لموجه الطقس السيء والتي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر.

وأكدت المحافظة علي جميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبرى، بمتابعه رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول وأضاف بأنه تم تخصيص الخط الساخن114 ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أي بلاغات بشأن الأحوال الجوية.

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة بمدارس القليوبية

سوء حالة الطقس

طقس القليوبية

سقوط الامطار بالقليوبية

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