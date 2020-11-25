اليوم السابع
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القبض على عصابة الأجانب لسرقة رواد البنوك بالبساتين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:00 م
القبض على عصابة الأجانب لسرقة رواد البنوك بالبساتين سرقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من أجانب، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع بالبساتين.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم  شرطة البساتين مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها عقب قيامه بسحب المبلغ من أحد البنوك.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أن مستأجرها يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين "يحملان ذات الجنسية" ومقيمان بذات الدائرة، وبمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج".
 
واعترفوا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما وتم ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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