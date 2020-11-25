العربية: القصف الذى طال حزب الله استهدف شاحنة أموال قادمة من إيران

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن القصف الذى طال ميليشيا حزب الله أمس استهدف شاحنة أموال آتية من إيران.

وقالت قناة العربية الحديث، إن إيران أرسلت أموالا عبر طائرة فارس إلى دمشق ولدى تحميلها بشاحنات لحزب الله قصفتها إسرائيل.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة الأنباء السورية، أن إسرائيل شنت هجوما جويا من هضبة الجولان المحتلة على المشارف الجنوبية لدمشق والخسائر تقتصر على الماديات، وذكرت "سانا" منذ قليل أن قوات الجيش الإسرائيلى شنت عدوانا على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة فى سوريا، كما شنت قوات الجيش الإسرائيلى عدوانا على محيط جبل المانع بريف دمشق.