العدل تحدد طرق الاستفادة من خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية

كتب إبراهيم قاسم

عرضت وزارة العدل، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مشروع خدمات التوثيق الإلكترونية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقارى.

وتتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحرر، وتتضمن عدة خدمات على النحو التالي: ـ

أولاً: الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة:

وهي خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة (توكيلات أو إقرارات أو غيرها)، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر.

ثانياً: تحرير التوكيلات

(رسمي شامل بنوك + عام - عام رسمي- عام قضايا - توكيل في الأمور الزوجية - إدارة سيارة - بيع سيارة - توثيق عقد بيع سيارة)، من خلال إدخال بيانات الموكل، والوكيل، واختيار نوع التوكيل، وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر، وسداد الرسم المحدد.

ثالثاً: تحرير الإقرارات

(إقرار بالشطب – إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية – إقرار رسمي – إقرار تصحيح محرر موثق)، وهي خدمة تمكن المستخدم من تحرير إقرارات شطب الرهن، أو الامتياز، أو الإقرار بقبض الثمن وانقضاء الدين عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار، وكتابة الإقرار المراد إصداره.

رابعاً: اكتب محررك

تمكن المستخدم من كتابة موضوع توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.



التوثيق الالكترونى عبر البوابة الرقمية