اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

العدل تحدد طرق الاستفادة من خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:28 م
العدل تحدد طرق الاستفادة من خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت وزارة العدل، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مشروع خدمات التوثيق الإلكترونية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقارى.

وتتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحرر، وتتضمن عدة خدمات على النحو التالي: ـ

أولاً: الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة:

وهي خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة (توكيلات أو إقرارات أو غيرها)، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر.

ثانياً: تحرير التوكيلات

(رسمي شامل بنوك + عام - عام رسمي- عام قضايا - توكيل في الأمور الزوجية - إدارة سيارة - بيع سيارة - توثيق عقد بيع سيارة)، من خلال إدخال بيانات الموكل، والوكيل، واختيار نوع التوكيل، وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر، وسداد الرسم المحدد.

ثالثاً: تحرير الإقرارات

(إقرار بالشطب – إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية – إقرار رسمي – إقرار تصحيح محرر موثق)، وهي خدمة تمكن المستخدم من تحرير إقرارات شطب الرهن، أو الامتياز، أو الإقرار بقبض الثمن وانقضاء الدين عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار، وكتابة الإقرار المراد إصداره.

رابعاً: اكتب محررك

تمكن المستخدم من كتابة موضوع توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.

 

التوثيق الالكترونى عبر البوابة الرقمية
التوثيق الالكترونى عبر البوابة الرقمية

 

التوثيق الالكترونى
التوثيق الالكترونى

 


وزارة العدل

معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

خدمات التوثيق الإلكترونية

بوابة مصر الرقمية

الموقع الإلكتروني للشهر العقاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة العدل تطلق تطبيق أرغب فى عمل توكيل بـ9 محافظات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:12 م

وزارة العدل تطلق مشروع التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:00 م

وزارة العدل تطلق مشروع الأرشيف الإلكترونى لحفظ ملفات القضايا الورقية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:54 م

وزارة العدل تطلق منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية الكترونيا فى 136 محكمة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:45 م

وزارة العدل تعرض مشروع إنفاذ القانون لميكنة المحاكم بمعرض القاهرة للتكنولوجيا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة