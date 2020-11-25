اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بإحدى قرى قنا ‎

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:33 م
العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بإحدى قرى قنا ‎ إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت أسرة طفل، اليوم الأربعاء، عليه مشنوقا داخل غرفة فى منزله بقرية الجمالية في قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي.

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد العثور على جثة طفل مشنوقًا بقطعة قماش داخل غرفة بالطابق الثالث بمنزل في الجمالية.

 

وتبين من الفحص أن الجثة لطفل يدعي "هاني .م.ح" 15 عامًا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى قوص، لحين العرض على الطبيب الشرعي، وتكليف وحدة مباحث قوص برئاسة الرائد محمد المغربي، بالتحريات ومعرفة ملابسات الواقعة.

 

 

 


اخبار قنا

اخبار محافظه قنا

مدير أمن قنا

مستشفي قوص المركزي

مشرحة مستشفى قوص

الطب الشرعى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة