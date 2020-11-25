العثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بإحدى قرى قنا ‎

قنا صابر سعيد

عثرت أسرة طفل، اليوم الأربعاء، عليه مشنوقا داخل غرفة فى منزله بقرية الجمالية في قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفي قوص المركزي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد العثور على جثة طفل مشنوقًا بقطعة قماش داخل غرفة بالطابق الثالث بمنزل في الجمالية.

وتبين من الفحص أن الجثة لطفل يدعي "هاني .م.ح" 15 عامًا، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى قوص، لحين العرض على الطبيب الشرعي، وتكليف وحدة مباحث قوص برئاسة الرائد محمد المغربي، بالتحريات ومعرفة ملابسات الواقعة.