اليوم السابع
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الطريق إلى بيت القرش أخطر رحلة غوص فى أعماق البحر الأحمر.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:09 ص
الطريق إلى بيت القرش أخطر رحلة غوص فى أعماق البحر الأحمر.. صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تختلف رحلات الغوص فى أعماق البحر الأحمر ما بين رحلة وأخرى، حيث تنظم مراكز غوص رحلات لمشاهدة الشعاب المرجانية أو كائنات بحرية معينة مثل السلاحف والدلافين أو الاسماك الأخرى النادرة، بينما أخطر تلك الرحلات والتى تسمى برحلة المغامرة وهى الغوص فى أماكن بيت القروش.

تعرف على التفاصيل:

1-يطلق على شعاب " الفنستون والأخوين وسان جون" بيت القرش لكثرة تواجده بها 

2تقع مناطق تواجد القروش جنوب البحر الأحمر وتحديدا بالقرب من شواطئ مرسى علم

3رصدت أجهزة البيئة المختصة فيها من قبل أكثر من 14 نوع قرش بأعداد مختلفة

4لا يستطيع الغوص فى اعماق الفنستون والاخوين سوى المحترفين

5السياح يأتون خصيصا من بلادهم للغوص فى شعاب الفنستون والاخوين لمشاهدة القروش

6الغواصون العاملون فى تلك المنطقة أغلبهم حاصلون على شهادات مدرب غوص

7-الفوكس وذو الزعانف البيضاء، ولونج مانوس أكثر أنواع القروش تواجداً

8سميت شعاب الفنستون والاخوين بذات المياه الكريستالية لنقاء المياه بها

9تصل الاعماق فى شعاب الفنستون بها إلى 65 مترا وتبعد عن الشاطئ قرابة 10 كيلومترات

10 - البيئة تضع برنامج ادارة لتلك المناطق لحساسيتها البيئية

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الغوص مع القروش

بيت القرش

رحلات الغوص بالبحر الاحمر

شعاب الفنستون

الاخوين

القروش

ابو مطرقة

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