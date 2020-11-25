الطريق إلى بيت القرش أخطر رحلة غوص فى أعماق البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختلف رحلات الغوص فى أعماق البحر الأحمر ما بين رحلة وأخرى، حيث تنظم مراكز غوص رحلات لمشاهدة الشعاب المرجانية أو كائنات بحرية معينة مثل السلاحف والدلافين أو الاسماك الأخرى النادرة، بينما أخطر تلك الرحلات والتى تسمى برحلة المغامرة وهى الغوص فى أماكن بيت القروش.

تعرف على التفاصيل:

1-يطلق على شعاب " الفنستون والأخوين وسان جون" بيت القرش لكثرة تواجده بها

2- تقع مناطق تواجد القروش جنوب البحر الأحمر وتحديدا بالقرب من شواطئ مرسى علم

3- رصدت أجهزة البيئة المختصة فيها من قبل أكثر من 14 نوع قرش بأعداد مختلفة

4- لا يستطيع الغوص فى اعماق الفنستون والاخوين سوى المحترفين

5- السياح يأتون خصيصا من بلادهم للغوص فى شعاب الفنستون والاخوين لمشاهدة القروش

6- الغواصون العاملون فى تلك المنطقة أغلبهم حاصلون على شهادات مدرب غوص

7-الفوكس وذو الزعانف البيضاء، ولونج مانوس أكثر أنواع القروش تواجداً

8- سميت شعاب الفنستون والاخوين بذات المياه الكريستالية لنقاء المياه بها

9- تصل الاعماق فى شعاب الفنستون بها إلى 65 مترا وتبعد عن الشاطئ قرابة 10 كيلومترات

10 - البيئة تضع برنامج ادارة لتلك المناطق لحساسيتها البيئية

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