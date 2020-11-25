الصين واليابان تتفقان على تخفيف القيود المفروضة على النشاط التجارى

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اتفقت الصين واليابان على تخفيف القيود التي تم فرضها على حركة السفر المرتبطة بالتجارة في أعقاب وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، وذلك بنهاية نوفمبر الجارى، وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" - في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيجي" خلال زيارته لطوكيو اليوم- إن الجانبين اتفقا كذلك على عقد حوار رفيع المستوى العام المقبل، إلى جانب التعاون سويا لمكافحة (كوفيد -19)، وتبادل المعلومات حول الوباء، وتعزيز التعاون في مجال العلاج والدواء، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الصحة العامة.

وأضاف وانج أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها، و تأمل في الوقت نفسه في جعل بحر الصين الشرقي "بحر سلام" من خلال التعاون مع اليابان.