اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين واليابان تتفقان على تخفيف القيود المفروضة على النشاط التجارى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:00 ص
الصين واليابان تتفقان على تخفيف القيود المفروضة على النشاط التجارى رئيس الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفقت الصين واليابان على تخفيف القيود التي تم فرضها على حركة السفر المرتبطة بالتجارة في أعقاب وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، وذلك بنهاية نوفمبر الجارى، وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" - في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيجي" خلال زيارته لطوكيو اليوم- إن الجانبين اتفقا كذلك على عقد حوار رفيع المستوى العام المقبل، إلى جانب التعاون سويا لمكافحة (كوفيد -19)، وتبادل المعلومات حول الوباء، وتعزيز التعاون في مجال العلاج والدواء، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في مجال الصحة العامة. 
 
وأضاف وانج أن الصين ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها، و تأمل في الوقت نفسه في جعل بحر الصين الشرقي "بحر سلام" من خلال التعاون مع اليابان.

الصين

بيكن

اليابان

أخبار الصين

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة