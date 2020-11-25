وذكرت المنظمة الدولية في بيان- نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن عدد الوفيات زاد في أسبوع بأكثر من 67 ألفا، وسجلت منظمة الصحة العالمية، في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر أربعة ملايين و60 ألفا و891 حالة إصابة جديدة و 67 ألفا و221 حالة وفاة في العالم.

ويعد كلا الرقمين أعلى من الأرقام المسجلة في الأيام السبعة السابقة، عندما تم اكتشاف ثلاثة ملايين و977 ألفا و223 حالة جديدة ، وتوفي 59 ألفا و699 شخصا .. ومع ذلك تعتقد منظمة الصحة العالمية أن البيانات المتعلقة بالزيادة في معدل الإصابة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى "تباطؤ في الوتيرة العالمية" للوباء.

