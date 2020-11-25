الصحة التونسية تعلن تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 2935 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1017 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 ألفًا و213 إصابة.