اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:00 ص
خالد صلاح
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الصحة التونسية تعلن تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:00 ص
الصحة التونسية تعلن تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 2935 حالة، وذكرت الوزارة - فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد - أنه تم تسجيل 1017 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 ألفًا و213 إصابة.

كورونا

فيروس كورونا

تونس

أخبار تونس

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