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السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:47 م
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا.. صور تعقيم قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان لها مواصلتها أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها في التنبيه على العاملين ارتداء الكمامات، مع التأكيد على الركاب ارتداء الكمامات خلال دخولهم للمحطات لعدم التعرض للغرامة. 
 
كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
 
وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد.
 
  
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