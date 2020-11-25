اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة تعلن وصول 45 ألف طن تقاوى بطاطس وفحص الشحنات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:06 ص
الزراعة تعلن وصول 45 ألف طن تقاوى بطاطس وفحص الشحنات محصول البطاطس
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية  للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن الموانئ المصرية استقبلت 45 ألف طن من شحنات استيراد تقاوى البطاطس، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل اخذ عينات وفحص الشحنات، والإجراءات الرقابية المشددة المتبع لفحص الشحنات، والتأكد من مطابقة الشحنة  المستوردة، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى آواخر أغسطس وسبتمبرويليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

كما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة  في الإدارة  المركزية للحجر الزراعى،ومشروع حصر ومكافحة العفن البنى للبطاطس، تشديد الفحص والإجراءات الرقابية مع  بداية وصول  الشحنات  المستوردة  من تقاوى البطاطس لزراعات الموسم الجديد، ويؤكد الحجر الزراعي المصري أن جميع الشحنات المستوردة، قبل دخولها البلاد  تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

 

 

 

 

 


تقاوى البطاطس

استيراد تقاوى البطاطس

زراعات البطاطس

الحجر الزراعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة