الزراعة تضع روشتة لمزارعى البرتقال لزيادة إنتاج المحصول.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عددا من التوصيات والإرشادات الفنية والنصائح التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بأهم التوصيات الواجب على مزارعى محاصيل البرتقال مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين فى الآتي:

أولا: أهم العمليات

-الاهتمام بالرى وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.

ثانيا: التسميد

300 كجم سلفات نشادر او 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى

ثالثا: برنامج الرى

الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة)، عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترا/شجرة، عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لترا/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

- الاستمرار فى مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء فى مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقى باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصى بها

- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.

كان قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أكد دعم التوسع فى تفعيل الإرشاد الزراعى الرقمى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى مجال الإرشاد الزراعي، بما يضمن سهولة وصول المعلومة للمزارعين، وإطلاق وزارة الزراعة عددا من ورشة العمل التدريبية، والتى تنظمها بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، بعنوان: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الإرشاد الزراعى، تناقش عددا من المحاور على رأسها وسائل الاتصال والمعلومات فى تحقيق أهداف الإرشاد الزراعي، فضلا عن التحليل الاستراتيجى للإرشاد الرقمى، كذلك أساليب وطرق تقديم الخدمات الإرشادية الريفية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى بناء قدرات السكان الريفيين.