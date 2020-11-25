الرئيس النمساوى: أكثر من 100 امرأة لقت مصرعها فى 3 سنوات

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قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إن حقوق المرأة من حقوق الإنسان ويجب أن نكافح جميعًا من أجل حمايتها.

وأضاف الرئيس النمساوي - في رسالة بالفيديو اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل – أن الإحصائيات الاجتماعية مقلقة حيث أن سيدة من بين كل ثلاث سيدات في الاتحاد الأوروبي تتعرض للعنف النفسي أو الجسدي.

وأضاف بيلين أنه في النمسا وحدها لقت أكثر من مائة امرأة مصرعها في السنوات الثلاث الماضية بسبب خلافات أسرية وعائلية، قائلًا "مثلما علينا أن نكافح الوباء معًا يجب أيضًا أن نكافح معًا العنف ضد النساء".