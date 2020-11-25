الذهب ينزل مع بدء انتقال السلطة لبايدن وآمال اللقاح تضعف جاذبيته

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة). وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار.

صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا. وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمئة هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2339.43 دولار.