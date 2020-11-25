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الذهب يغلق على استقرار ملحوظ وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:10 م
الذهب يغلق على استقرار ملحوظ وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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أغلق سعر الذهب في مصر على استقرار ملحوظ عند 787 جنيها للجرام في ختام تعاملات الأربعاء، لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع استمرار استقرار الذهب عالميا عند 1805 دولار للاونصة.

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

 الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

 الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

 الجنيه الذهب 6296 جنيها.

 أوقية الذهب 1805 دولار .

 

وتراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن، ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة). وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار.

 

صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

 

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا. وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمئة هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

 

ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

 

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.19 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2339.43 دولار.

 

 


سعر الذهب

توقعات اسعار الذهب

سعر جرام الذهب

اسعار الذهب

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