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الدوما الروسى يؤكد استعداده للمساهمة فى تسوية النزاع الليبى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:18 م
الدوما الروسى يؤكد استعداده للمساهمة فى تسوية النزاع الليبى مجلس الدوما الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد مجلس الدوما الروسي استعداده للمساهمة في تطبيع الأوضاع في ليبيا في مرحلة ما بعد النزاع، حسبما ورد فى بيان لرئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الدوما ، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة وفد مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح إلى موسكو، موضحا أن البرلمانيين الروس بحثوا مع الوفد الليبي قضايا التسوية الليبية وآفاق التعاون بين البرلمانين في البلدين.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مجلس الدوما الروسى: عبرنا عن تقديرنا لجهود عقيلة صالح ، في تسوية الأزمة الليبية عن طريق التقريب بين مواقف الطرفين المتنازعين، وأكدنا بشكل خاص على ضرورة وقف إراقة الدماء في ليبيا بشكل كامل وعدم وجود بديل عن الحوار السياسي، وندعم برلمان ليبيا المنتخب، ومستعدون لتقديم المساعدة في تطبيع الوضع في ليبيا ما بعد النزاع، بما في ذلك في محاربة فيروس كورونا.

 

وأكد مجلس الدوما الروسي تمسكه بمقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، لافتا إلى أن البرلمانيين الروس والليبيين عبروا عن اهتمامهم باستئناف التعاون الثنائي الواسع.

 

 

 


ليبيا

عقيله صالح

مجلس الدوما الروسى

روسيا

النزاع فى ليبيا

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