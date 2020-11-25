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الداخلية تضبط 12 طن أحجار خام الذهب بطريق مرسى علم ـ ادفو

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:50 ص
الداخلية تضبط 12 طن أحجار خام الذهب بطريق مرسى علم ـ ادفو تنقيب عن الذهب
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب بالبحر الأحمر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق "مرسى علم / إدفو" بدائرة قسم مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (حوالى 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب) مُحملة على (سيارة نقل) قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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