الخطوط البريطانية تبيع محتويات طائراتها بسبب أزمة كورونا

وكالات

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية التي تعاني اقتصاديا بسبب أزمة فيروس كورونا طرحها للبيع أطباقا تستخدم في الطائرات ومقتنيات من طائرة "بوينغ 747" التي سحبتها من أسطولها.

بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن كؤوس شمبانيا وأدوات مائدة مستخدمة في الدرجة الأولى وجوارب وبطانيات وحتى العربات، من بين الأشياء المعروضة للبيع "لإعادة تجربة طيران سحرية في المنزل".

كما قررت الشركة بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها من أجل تحسين أوضاعها المالية.

وبلغت خسائر مجموعة "آي إيه جي" التي تملك شركتي طيران "الخطوط الجوية البريطانية" و"آيبيريا"، 5.6 مليار يورو منذ بداية العام بينها 1.76 مليار يورو في الربع الثالث.

