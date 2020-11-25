الحماية المدنية تنقذ 3 عالقين بعقار منهار جزئيا فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

في استجابة فورية، نجحت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، في انقاذ عدد من المواطنين جراء انهيار جزء من العقار الذى يقطنون به. جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تلقى غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن، بلاغاً باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة العطارين، نظراً لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة،وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من طابق أرضى وطابقين علويين يقطنه أسرتين وسقوط سقف الطابق الثانى علوى على الشقة أسفله ، وإنهيار سلم العقار حتى الطابق الأرضى دون حدوث إصابات وإحتجاز 3 من قاطنى الدور الأول والأخير ، وتمكنت القوات من خلال إستخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة.

ولاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين إستحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.