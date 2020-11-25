اليوم السابع
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الحكومة: الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة للحلول التكنولوجية الضريبية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:20 م
الحكومة: الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة للحلول التكنولوجية الضريبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية. 
 
ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

وزارة المالية

الترخيص

الحكومة

الضرائب

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