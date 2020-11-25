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الحكومة الأمريكية قد تبدأ توزيع 6.4 مليون جرعة من لقاح فايزر منتصف ديسمبر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:59 ص
الحكومة الأمريكية قد تبدأ توزيع 6.4 مليون جرعة من لقاح فايزر منتصف ديسمبر لقاح فايزر
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تخطط لإرسال 6.4 مليون جرعة من لقاح كورونا من إنتاج شركة فايزر إلى الولايات فى غضون 24 ساعة من الموافقة التنظيمية، مع توقع أن يتم إعطاء الحقن بسرعة للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية، وهى المجموعة ذات الأولوية القصوى، بحسب ما قال مسئولون.

 

 وقال الجنراف جوستاف بيرنا، الذى يشرف على عملية الخدمات اللوجستية Warp Speer، إنه تم إبلاع مسئولى الولايات يوم الجمعة بالتخصيص والذى يعتمد على إجمالى عدد سكان كل ولاية.

 

 ويمكن أن تغطى الكمية نسبة فقط من إجمالى العاملين فى الرعاية الصحية الأمريكية وعددهم 20 مليونا، ناهيك عن سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 330 مليونا.  إلا أن بيرنا قال إن هناك عمل ثابت لإنتاج جرعات إضافية وتسليمها مع تكثيف الشركة المصنعة لجهودها فى كل أسبوع.

 

 ومع تزايد الاحتمالات بأن المنظمين الفيدراليين سيوافقون على لقاح فايزر على أساس طارىء فى وقت مبكر فى منتصف ديسمبر، وإمكانية غعطار الجرعات الأولى قبل نهاة العام، بدأت عملية warp Speed فى نشر مزيد من التفاصيل حول جهود التوزيع المعقدة لتحصين عشرات الملايين من الأمريكيين.

 

وتوضح واشنطن بوست إن مسئولى الحكومة الأمريكية على وشك الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاحات من فايز وشركة موديرنا بحلول نهاية العام، والتى تكفى لتطعيم 20 لمليون شخص، حيث أن كل لقاح يتم إعطائه على جرعتين. ومن المرجح أنه لن يتم تطعيم الرأى العام قبل إبريل المقبل.

 

 


 


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لقاح فايزر

الحكومة الامريكية

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