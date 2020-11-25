الجارديان: بروكسل تهدد لندن بالانسحاب من محدثات بريكست خلال 48 ساعة

كتبت رباب فتحى

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، نظيره البريطانى ديفيد فروست من أنه بدون تحول كبير في المفاوضات من قبل داونينج ستريت خلال الـ 48 ساعة القادمة ، فإنه سينسحب من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن في نهاية هذا الأسبوع ، مما يدفع بالمحادثات إلى أزمة جديدة.

في محادثات عبر الفيديو ، أخبر بارنييه نظيره البريطاني أن إجراء المزيد من المفاوضات سيكون بلا جدوى إذا لم تكن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم تنازلات بشأن القضايا المعلقة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه إذا انسحب بارنييه فعليًا من المفاوضات ، فسوف يمثل أخطر لحظة حتى الآن بالنسبة للمحادثات المضطربة ، حيث لم يتبق سوى 36 يومًا قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وفي حين أن بروكسل قد تأمل في أن تضع مثل هذه الخطوة رئيس وزراء المملكة المتحدة تحت الضغط لإعطاء فروست تعليمات تفاوضية جديدة ، فإنها قد تشجع أيضًا أولئك داخل حزب المحافظين الذين يعتقدون أن الخروج بلا صفقة هو النتيجة الأفضل.

خلال خطاب ألقته في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد ليكون "مبدعًا" للتوصل إلى صفقة مع المملكة المتحدة ، لكنه اعترف بأن الاتفاق صعب مع "القليل جدًا من الوقت أمامنا ".

وتم تعليق المحادثات المادية بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريق التفاوض في الاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا ، لكن من المتوقع أن يغادر بارنييه الحجر الصحي مساء الخميس. ومن المقرر أن يتوجه إلى لندن يوم الجمعة لإجراء محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بمجرد أن يتلقى اختبار فيروس كورونا السلبي.