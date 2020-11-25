التموين: نسبة شراء الثلاجات زاد 3 مرات خلال فترة كورونا

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء "ثلاجات" لتخزين اللحوم والدواجن والخضروات والجبن وباقي السلع الغذائية التي قد تتلف فى حال تخزينها فى درجات حرارة مرتفعة، زادت 3 مرات خلال فترة كورونا عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن التقارير الدولية أشادت بإدارة مصر فى إداراتها لمخزون السلع، وأن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفى لمدة 4 أشهر.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك قطاع أخر شديد الأهمية وهو مختص بتطوير التجارة الداخلية في مصر، والآن نعمل على إنشاء سوق نصف جملة على مساحة كبيرة، وتمكنا من استقدام مجموعة استثمارات أجنبية بقيمة 49 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ما بين إنشاء مناطق لوجستية في عدد كبير من محافظات مصر، نعمل الآن على التنويع وخرجنا من تركيز التجارة الداخلية بالقاهرة الكبرى، إلى كافة المحافظات".

وأكد، أن هناك عدة كيانات اقتصادية تحت مظلة وزارة التموين، مثل الكيانات التي تتم من خلالها مشتريات الدولة الأساسية، بالإضافة إلى الزراع الإنتاجي، وهناك عشرات الشركات التي تندرج تحت تلك المظلة، وهي إمبراطورية توفر احتياجات مصر من السلع التموينية، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم زيادة سعة الصوامع من 1.6 مليون طن إلى 3.4 مليون طن.

وقال: "لدينا كيان مهم اسمه مصلحة الدمغة والموازين، وهي المسئولة عن العدادات ودمغ الذهب والألماظ، وفي مصر نتعامل بـ 250 مليار جنيه حجم تداول الذهب في مصر وكل ما يتعلق بالمعادن النفيسة، وحجم تداول واستهلاك السلع بكل أنواعها خلال العام الماضي في مصر بلغ 2.7 ترليون جنيه، ومصر من الدول المستهلكة للغاية وهو أحد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر".