اليوم السابع
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"التموين" تواصل تلقى طلبات الاشتراك فى عروض الجمعة البيضاء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:26 ص
"التموين" تواصل تلقى طلبات الاشتراك فى عروض الجمعة البيضاء جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال المهندس أسامة مخيمر رئيس الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة تعمل على التفكير فى حلول غير تقليدية لتنشيط الأسواق، فقامت الوزارة بأنشاء أوكازيون صغير لمدة أسبوع بعد العرض على وزير التموين وموافقته، وأن أى بائع يرد الاشتراك فى عروض الجمعة البيضاء، يتقدم بطلب ويأخذ التصريح فى نفس المقابلة. 
 
وأضاف رئيس الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن تلك الاشتراكات حتى يعلن البائع على حجم التخفيضات التى سيقوم بها، والتي ستكون من 10 إلى 70 %. 
 
وأشار المهندس أسامة مخيمر، إلى أنه سيكون هناك حملات يومية للتأكد من تطبيق العروض، وهل العروض حقيقية أم لا، وأن أي محل تجارى يستطيع المشاركة فى هذه العروض، موضحا أن هناك محال موبيليا داخل العروض، وكذلك اشتراك محال الأجهزة المعمرة، والهواتف النقالة، والإكسسوارات والنظارات، ومحال المصنوعات الجلدية والملابس، مؤكدا على ترحيب الوزارة بأى نشاط يشارك فى تلك الفترة، وأن أى شيء فى ضوء خدمة المواطن والتخفيف عنه سوف نقوم به.
 
وأكد المهندس أسامة مخيمر رئيس الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه سيتم مراجعة بونات البيع بكل محل مشترك فى المبادرة من شهر أو من شهرين ماضيين أو فواتير الشراء، ثم نقارنهم بالأسعار الموجودة وهل المنتجات كانت فعلا بنفس المبلغ أم لا، وإذا ثبت أن أحد المحال يقوم بعروض وهمية أو اوكازيون وهمى يتم إجراء مخالفة للبائع وتحويله إلى للنيابة العامة. 
 

التموين

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وزاره التموين

اوكازيون

عروض الجمعه البيضاء

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