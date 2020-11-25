اليوم السابع
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التموين تؤكد توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:36 م
التموين تؤكد توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية كمامات القماش
كتب مدحت وهبة

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جه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربى بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتى الجملة على المنافذ التموينية، حيث تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن يأتى ذلك يأتى انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية أثناء كملته للشعب بشأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد.

وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.


وناشد الوزير فى الوقت نفسه كافة المشتركين فى توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هى نفس الأصناف وبالمواصفات التى تم التعاقد عليها وفى حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.


التموين

كمامات القماش ببطاقات التموين

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