اليوم السابع
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التموين: استقدمنا استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه خلال 3 سنوات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:50 م
التموين: استقدمنا استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه خلال 3 سنوات الدكتور إبراهيم عشماوى - مساعد وزير التموين
ماجد تمراز

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أكد الدكتورإبراهيم عشماوى ، مساعد وزير التموين، أن الوزارة تسعى لتحقيق طفرة في العلامات التجارية داخل مصر، مشيرا الى أن هناك 5 ونصف مليون منشأة تجارية مسجلة تابعة للوزارة ، مضيفا خلال لقاءه مع الإعلامي محمد مصطفى شردى ، فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة ، أن الوزارة تولى اهتمام كبير بتطوير قطاع التجارة الداخلية في مصر . 

وقال عشماوى ، تمكنا من استقدام مجموعة استثمارات أجنبية بقيمة 49 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فى قطاع التجارة الداخلية ، وتم إنشاء مناطق لوجستية في عدد كبير من محافظات مصر، موضحا أن هناك عدة كيانات اقتصادية تعمل تحت مظلة وزارة التموين، مثل الكيانات التي تتم من خلالها مشتريات الدولة الأساسية، بالإضافة إلى الذراع الإنتاجى ، كما تم خلال السنوات الأربعة الماضية زيادة سعة الصوامع من 1.6 مليون طن إلى 3.4 مليون طن.

وأوضح مساعد وزير التموين ، لدينا كيان هام وهو مصلحة الدمغة والموازين ،المسئولة عن العدادات ودمغ الذهب والألماس، وفي مصر نتعامل بـ 250 مليار جنيه حجم تداول الذهب في مصر وكل ما يتعلق بالمعادن النفيسة، وحجم تداول واستهلاك السلع بكل أنواعها خلال العام الماضي في مصر بلغ 2.7 ترليون جنيه.


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وزارة التموين

التجارة الداخلية

الصوامع

الذهب

صوامع القمح

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