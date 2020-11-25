اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم توضح هدف التغيير فى الثانوى العام..وتؤكد:تدريب أولى ثانوى على التابلت

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:04 ص
التعليم توضح هدف التغيير فى الثانوى العام..وتؤكد:تدريب أولى ثانوى على التابلت طلاب المدارس - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى الصف الأول الثانوى للطلاب على التابلت تسير بشكل منتظم والطلاب يتدربوا بشكل مستمر، مشيرة أن الطلاب لديهم ثقافة فى التعامل مع منصة التعلم على بنك المعرفة من خلال التابلت.

وقالت مصادر مسئولة: تعتمد فلسفة التغيير فى الثانوية الجديدة على الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة وإكسابه مهارات تساعده على بناء شخصيته والتعايش مع الآخرين، موضحة أن التابلت ليس هدفًا فى حد ذاته بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة أو السيرفرات نفسها التى يتم توفير فيديوهات تفاعلية وكتب خارجية ومصادر معرفة متعددة عليها، ومن ثم يستطيع الطالب أن يبحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة متلقى للمعلومة إلى مشارك فى عملية التعلم داخل الفصل.

وأوضحت المصادر، أن الطلاب جميعهم تسلموا أجهزة التابلت عدا بعض الأعداد القليلة جار تسليمهم الأجهزة وسيؤدى الطلاب الامتحانات إلكترونيا على التابلت خلال الفصل الدراسى الأول والثانى، مشيرة إلى أن الأسئلة هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب وليس الحفظ، مشددة على أن الدروس الخصوصية لن تفيد فى التقييم الجديد فى الثانوية العامة.


 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

التقييم فى الثانوى العام

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم لليوم السابع: لا صحة لوقف الدراسة والعام الدراسى مستمر بشكل طبيعى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 10:00 ص

التعليم توجه بتعقيم المدارس المخصصة للجان الانتخابات بعد انتهاء التصويت

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 05:00 ص

التعليم تؤكد: الدراسة مستمرة.. وامتحانات الترم الأول يناير المقبل

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:00 ص

مسئولة بالتعليم تشرح تفاصيل المشروع القومى للياقة البدنية لطلاب المدارس.. فيديو

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 01:00 ص

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية على التابلت تشمل أسئلة مقالية واختيارا من متعدد.. وزارة التعليم: ليست اختبارات موحدة وتقيس الفهم.. وتؤكد: الصفان الدراسيان "سنوات نقل عادية نجاح ورسوب"

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة