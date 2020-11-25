التعليم تطلق مكتبة دروس إلكترونية بداية ديسمبر تحسبا للإغلاق بسبب كورونا

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إطلاق مكتبة دروس إلكترونية وأخرى للكتب الإلكترونية أول ديسمبر المقبل، لتعزيز وتوفير أكبر محتوى رقمى للطلاب فى ظل الاعتماد على التعليم أون لاين بسبب جائحة كورونا وتقسيم أيام الحضور بين الطلاب خلال الأسبوع.



وشددت الوزارة على أن الدراسة تتم عبر القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، تحسبا لأى سيناريو يؤدى لإغلاق المدارس بسبب كورونا، مشيرة إلى أن الدراسة مستمرة ومتواصلة عبر القنوات التعليمية والحضور فى المدارس حتى الآن بانتظام شديد ولا يوجد أى نية لوقف الدراسة فى الوقت الراهن والاصابات بين طلاب المدارس والمعلمين بفيروس كورونا غير مقلقة على الاطلاق.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :



- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303



- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع



- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى



- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى



- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص



- إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن



- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.



- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.



- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.



- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.