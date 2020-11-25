اليوم السابع
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التحريات تكشف معاناة طفل انتحر فى بولاق الدكرور بسبب مرض نفسى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:00 ص
التحريات تكشف معاناة طفل انتحر فى بولاق الدكرور بسبب مرض نفسى جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن الطفل المنتحر شنقا في بولاق الدكرور، مصاب بمرض نفسى، وأنه غافل أفراد أسرته وشنق نفسه داخل الحمام وأنهى حياته.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتبين أن عم الطفل استيقظ صباحا وعثر على الجثة، واكتشف انتحاره، فأبلغ قسم الشرطة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرة بها، والعثور على اثار خنق حول رقبته، وأشارت التحريات إلى أن الطفل كان يمر بأزمة نفسية دفعته للانتحار.

وأنهى طفل حياته، داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث تم العثور عليه مشنوقا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، داخل مسكنه.

انتقل المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل، ووجود أثار خنق حول رقبته، وتبين من خلال تحريات الأولية، انتحار الطفل شنقا، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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