البنك الأهلى المصرى راعى للأنشطة الرياضية والاجتماعية منذ نهاية الأربعينيات

كتب - أحمد يعقوب

حرص البنك الأهلي المصري على الاهتمام بطاقته البشرية من الموظفين والعاملين بالبنك وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ورفع كفاءتهم ايمانا من البنك بأن القوة البشرية هي الثروة الحقيقية، وذلك من خلال اتباع أحدث أساليب التدريب والتنمية البشرية عبر تاريخه.

اهتم البنك بدعم وتقديم الأنشطة الرياضية للعاملين والموظفين عن طريق اتاحه الاشتراك لهم في الأندية الرياضية مثل النادي الأهلي ونادى شركة المياه بالعباسية مقابل مبلغ رمزي وذلك منذ أواخر الأربعينات قبل إنشاء نادى البنك.

ولم يكتف البنك، بذلك ففي جلسة 30يناير 1946 تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لشراء قطعة أرض لإقامة نادى لموظفي البنك، وفى 1948 تم اعتماد شراء قطعة ارض بالجيزة والتي تصل مساحتها الآن الى 29 فدانا، كما اشير في محضر جلسة 13 فبراير 1950 إلى أهمية إقامة مبنى بالنادي وحمام سباحة، وتمت موافقة مجلس الإدارة في ذلك الوقت على تخصيص مبلغ 35 ألف جنيه إسترليني لأعمال الإنشاء.

وفى أغسطس 1951 تم افتتاح النادي في كل من القاهرة والإسكندرية التي كانت تقتصر عضويتهما على الموظفين بالبنك وأسرهم مقابل اشتراك رمزي، اما بالنسبة للموظفين بالأقاليم والمحافظات الأخرى، فأتاح لهم البنك الاشتراك في نوادي تابعة للمحافظات مقابل نفس المبلغ مع تحمل البنك ما يزيد على ذلك، كما تمتع الموظفون بالبنك المركزي بحق العضوية.

وكان الكثير من موظفي البنك في ذلك الوقت من الأجانب إلا إن مجلس إدارة النادي وكذلك اللاعبون كانت أغلبيتهم من المصريين، حيث أتاحت الرياضة جو من التآلف والترابط بين الأعضاء وعين المرحوم/ زكى الفرنساوى أول مدير مصري للنادي وكان من الشخصيات الرياضية البارزة من أبناء النادي.

وفى عام 1964، فتح باب العضوية للعاملين بالبنك، ولم يقتصر اهتمام البنك على الأنشطة الرياضية فقط وإنما شمل الأنشطة الاجتماعية وتنظيم الرحلات داخل وخارج البلاد، بالإضافة الى الأنشطة الثقافية.

وقام النادي في منتصف الستينيات بتكوين فرق موسيقية بنادي البنك الأهلي بإمبابة حيث تحمل النادي تكلفة مدرس الموسيقى، كما تم إضافة الفرق المسرحية ومكتبة متكاملة تضم العديد من فروع المعرفة، وكذلك اهتم النادي بالمعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال والشباب.

ويؤكد كل هذا على اهتمام البنك المتنامي بالتنمية البشرية للعاملين وأسرهم على كافة المستويات وبتشجيع النشاط الرياضي واستمرار البنك وحرصه من خلال مجهودات الإدارات المتعاقبة على دعم ورعاية الموظفين والعاملين وتوفير خدمات مختلفة لهم وكذلك ترسيخ وتشجيع روح المشاركة والانتماء والتفوق في مختلف المجالات.

وفى عام 2020 توجت هذه المجهودات بصعود فريق كرة القدم بنادي البنك الأهلي المصري لأول مرة في تاريخه الى الدوري الممتاز بعد مجهود وأداء مشرف في المراحل السابقة لتأهله، ويعتبر البنك بصفته راعى فريق نادى البنك الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للقطاع المصرفي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقد حرصت إدارة البنك برئاسة هشام عكاشه على تكريم وتهنئة لاعبي الفريق ومديرهم الفني وإدارة النادي برئاسة اللواء / أشرف نصار رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على أندية البنك، مع التأكيد على استمرار الإدارة في تقديم الدعم الكامل لهم.

كما تنافست جماهير النادي من أسر العاملين على تشجيع ناديهم مما عزز روح التفاؤل والعزيمة والفخر لديهم ببنك أهل مصر العريق.

وقد حقق النادي نتائج مشرفة في رياضات مختلفة منها السباحة، الكونغ فو، التجديف والكياك وكرة اليد والسلة، ففي السباحة، حصلت سباحة نادى البنك الأهلي المصري ندى أحمد عثمان على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباقات 10 كيلو متر ببطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بشرم الشيخ المؤهلة لبطولة العالم والتي أقيمت بأبوظبي مرحله 19 سنة.

أما على المستوى المحلي حصلت أسماء السيد عبد الرؤوف على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 5 كيلو متر ببطولة الجمهورية للسباحة الطويلة بشرم الشيخ مرحلة 18 سنة.

وفى رياضة الكونغ فو، حصل محمد صلاح عبد اللاه لاعب النادي ومنتخب مصر على العديد من الميداليات، كما حصل على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط بالمغرب والمركز الثاني في بطولة بالعالم بالبرازيل.

وبالنسبة لكرة اليد قطاع الناشئين، انضم اللاعبون مروان أحمد بكير وعبد الرحمن إسماعيل إلى منتخب مصر 2002 لأول مرة في تاريخ النادي، كما يشارك فريق كرة اليد رجال في الدوري الممتاز.

وفي بطولة الجمهورية للشركات، حصل فريق الشركات للتنس الأرضي من موظفي البنك 55 سنه على 6 مراكز بتصفيات الإسكندرية من المؤهلين أول / ثاني / ثالث (كرة سلة /تنس طاولة "متحدي " / تنس أرضى)

كما حقق أبناء النادي الرياضيين العديد من البطولات والمراكز المتقدمة في بطولات عدة للشركات والتي يعد من أبرزها فوز فريق النادي للكاراتيه بالمركز الأول ببطولة العالم عام 2019، وبالمركز الأول ببطولة دورة الألعاب العربية للسيدات عام 2020، وبالمركز الأول بالدوري الممتاز للشابات كاتا عام 2020 وغيرها من المراكز المتقدمة في مختلف بطولات الجمهورية.

وفي القوة البدنية، حقق نادي البنك المركز الأول ببطولة العالم 2019، كذلك حصل على الثلاثة مراكز الاولى بالبطولة العربية، إضافة الى بطولات الجمهورية وكأس مصر، كما يستمر فريق السباحة بالزعانف في حصد الميداليات الأولى لعدة أعوام في بطولات الجمهورية للمسافات القصيرة والطويلة والغوص والإنقاذ.

وفي رياضة الخماسي الحديث، حصل الفريق على ميداليات متنوعة في البطولة العربية الأفريقية عام 2019، إضافة الى بطولات الجمهورية وكأس مصر، كما يشارك فريق كرة السلة للسيدات في بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر نادى البنك الأهلي المصري بالإسكندرية واحد من أعرق أندية التجديف بين أندية مصر على وجه العموم، فقد تكون فريق التجديف في النادي عام 1964 وحصل النادي في رياضة التجديف والكياك على العديد من المراكز والميداليات ببطولة الجمهورية.

ويتميز النادي ببنية تحتية على أعلى مستوى من ملاعب ومباني وقاعات وكذلك الخدمات المرتبطة بها، وقد حقق النادي نتائج إيجابية ومراكز متقدمة في عدد من الرياضات الفردية والجماعية وحرص على تقديم مستوى رفيع من الخدمات الرياضية والاجتماعية لأسر العاملين بالبنك وأبنائهم دعما لحياة ونشأة رياضية وصحية تعكس إهتمام البنك وإدارته بتنمية الفرد والمجتمع في مجالات عديدة.



بطل السباحة محمد حسن يسلم جوائز لسباحي نادي البنك الأهلي المصري في حفل للسباحة في 1964 (1)



بطل السباحة محمد حسن يسلم جوائز لسباحي نادي البنك الأهلي المصري في حفل للسباحة في 1964



تدريبات الموسيقى بنادي البنك الأهلي المصري في- 1964



صالح سليم مع بعض العاملين بنادي البنك الأهلي المصري منهم فكري نصر وعبد الرحمن الذهبي في السبعينيات



فريق التجديف بنادي البنك الأهلي المصري في -1965



فريق نادي البنك الأهلي المصري - الاسكندرية لكرة اليد الدوري الممتاز



فريق نادي البنك الاهلي المصري لكرة السلة للسيدات الدوري الممتاز



فريق نادي البنك الأهلي المصري لكرة القدم الدرجة الأولى في 2020



لقطات من فيلم أنا حرة 1959 تم تصويرها في نادي البنك الأهلي المصري بطولة لبنى عبد العزيز وكمال ياسين



محمد ربيع لاعب النادي وبطل العالم للقوة البدنية