وتتخذ القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى من مدينة فيبسادن الالمانية مقرا لها حيث ستبقى مقرا للقيادة الموحدة الجديدة ، بينما تتخذ القيادة الافريقية من مدينة فينشيزا الايطالية مقرا لها بعد ان رحلت عن مدينة شتوتجارت الألمانية حيث كان يقع مقرها السابق .

وبحسب منصة "ديفنس نيوز" الاخبارية الأمريكية سيتم دمج كافة التشكيلات العسكرية الامريكية التابعة لقيادة ما كان يعرف بالقيادة العسكرية الامريكية /افريكوم/ ضمن تشكيلات القيادة الافريقية الاوروبية المستحدثه والتى تعين على رأسها الجنرال كريستوفر كافولى ، كما سيصبح الجنرال المسئول عن القيادة الافريقية التالى فى الأقدمة للجنرال كريسوفر كافولى رئيسا لقوة المهام العملياتية الخاصة المعنية بمسرح العمليات الافريقى فى القيادة الافريقية الاوروبية المستحدثه فى الجيش الامريكى .

على صعيد اخر .. صادق الكونجرس الامريكى على قرار البنتاجون باعتماد مليار دولار اضافية لموازنة العام 2021 لتعزيز اعتمادات تمويل انشاء مركز العمليات الخاص بالقوة الفضائية الامريكية المستحدثه منذ العام 2019 كذراع عسكرى جديد للولايات المتحدة بموازنة تقديرية أولية بلغت 15 مليار دولار فى موازنة العام 2019 / 2020 .

تجدر الاشارة الى ان للقيادة الفضائية الأمريكية مهاما عملياتية فى كل من أوروبا وأفريقيا .