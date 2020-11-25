البرلمان الأوروبى يصوت على قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير غدا

كتب سمير حسنى

دعا مشروع قرار للبرلمان الأوروبي من المقرر التصويت عليه غدا الخميس، لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، بسبب ممارستها الاستفزاية فى منطقة شرق المتوسط وقبرص. وأدان مشروع القرار نشاطات تركيا غير الشرعية في فاروشا القبرصية ، رافضا بشدة محاولات تركيا تقسيم جزيرة قبرص.

وأعرب جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن أمله بحصول تغيير في موقف تركيا قبل قمة الأوروبية في 10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وحذر وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، تركيا من مواصلة نشر التوتر في المنطقة، مؤكدا أن الاستفزازات التركية سيعرضها للعقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات ضد أنقرة تبقى مطروحة على الطاولة.

وطالبت مجموعة حزب اليسار الأوروبى الموحد، ألمانيا بالتحرك من أجل الضغط على تركيا لوقف استفزازاتها فى شرق المتوسط وشمال جزيرة قبرص.

وناشد رئيس مجموعة حزب اليسار مارتين شيردوان ألمانيا التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، بالتحرك والعمل باتجاه إجراءات صارمة تدفع تركيا لوقف استفزازاتها وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بشمال قبرص، وكذلك فى شرق المتوسط دون نسيان التصرفات التركية المزعزعة للاستقرار على الساحة الإقليمية.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأعاد البرلمانى الأوروبى المطالبة، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بوقف تصدير السلاح لتركيا ووقف تحويل الأموال الخاصة بمرحلة ما قبل الانضمام، قائلًا: "نتحدث هنا عن إجراءات مالية واقتصادية يمكن أن تساهم فى دفع أنقرة لمراجعة مواقفها".