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البحوث الفلكية: زلزال 3.8 ريختر وآخر 4.2 ريختر قرب سواحل مصر بالبحر المتوسط

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:41 ص
البحوث الفلكية: زلزال 3.8 ريختر وآخر 4.2 ريختر قرب سواحل مصر بالبحر المتوسط مقياس ريختر
كتب محمود راغب

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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد،  مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.



وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد أن الزلازل بياناتها كالتالى:

أولا: تاريخ الحدوث:الثلاثاء  الموافق 24 /11/202

وقت الحدوث والقوة   11:24 مساءا بالتوقيت المحلى   
بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 33.9763° شمالا
خط الطول :  25.9853° شرقا
وتبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح
العمق   : 13 كم  


أما الزلزال الثانى فكانت بياناته كالتالى :

تاريخ الحدوث الأربعاء  الموافق 25 /11/2020

وقت الحدوث والقوة    12:18  صباحا بالتوقيت المحلى   
بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 32.7985° شمالا
خط الطول :  29.9228° شرقا
وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الاسكندرية
العمق: 23 كم

 ولم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين حتى الآن.


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البحوث الفلكيه

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