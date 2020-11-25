البحوث الفلكية: زلزال 3.8 ريختر وآخر 4.2 ريختر قرب سواحل مصر بالبحر المتوسط

كتب محمود راغب

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.





وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد أن الزلازل بياناتها كالتالى:



أولا: تاريخ الحدوث:الثلاثاء الموافق 24 /11/202



وقت الحدوث والقوة 11:24 مساءا بالتوقيت المحلى

بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 33.9763° شمالا

خط الطول : 25.9853° شرقا

وتبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح

العمق : 13 كم





أما الزلزال الثانى فكانت بياناته كالتالى :



تاريخ الحدوث الأربعاء الموافق 25 /11/2020



وقت الحدوث والقوة 12:18 صباحا بالتوقيت المحلى

بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 32.7985° شمالا

خط الطول : 29.9228° شرقا

وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الاسكندرية

العمق: 23 كم



ولم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين حتى الآن.