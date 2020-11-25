اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:41 م
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الاقتصاد الرقمى الصينى يتجاوز 5 ترليون دولار فى 2019

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:48 م
الاقتصاد الرقمى الصينى يتجاوز 5 ترليون دولار فى 2019 البنك المركزى الصينى - أرشيفية
وكالات

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أظهر تقرير جديد صادر عن الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الإلكتروني أن الاقتصاد الرقمي للبلاد بلغ أكثر من 5 ترليون دولار في عام 2019، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة معاملات التجارة الإلكترونية بالصين إلى 6.7% في عام 2019، ليبلغ 35.8 تريليون يوان (5.45 تريليون دولار)، ويمثل 36.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد -19 أكدت على أهمية الإنترنت، فيما أصبح الاقتصاد الرقمي قوة مهمة في التخفيف من تأثير الفيروس.

وبين البحث الوارد في التقرير، أنه بحلول نهاية شهر مايو الماضي، قامت الصين بتغطية جميع المناطق الحضرية والريفية بشبكة من الألياف الضوئية.

ووصل عدد محطات الـ 4G في الصين 5.44 مليون في عام 2019، وبلغ استهلاك حركة البيانات المتنقلة 122 مليار جيجا بايت في نفس العام، وبحلول سبتمبر2020 قامت الصين ببناء أكثر من 480 محطة 5G لتصبح الأولى في العالم في هذا المجال.

 

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