الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعلن عن "جواز سفر كورونا".. إعرف التفاصيل

وكالات

كشفت وكالة "بلومبيرج" أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعد شروطا جديدة لإتاحة الطيران والتنقل بين المدن بعد انقشاع جائحة كورونا، وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه في إطار الاستعدادات لعودة رحلات الطيران إلى طبيعتها، بعد إتاحة لقاحات فيروس كورونا، يجهز الاتحاد الدولي للنقل الجوي تطبيقا للهواتف المحمولة، لإثبات خلو المسافر من الفيروس، بجانب إثبات تلقيه لقاح كورونا، بعد الموافقة عليه، وقالت إن جوار السفر سيتضمن نتائج الاختبار، إضافة إلى ما يثبت تلقي المسافر التطعيم، جنبا إلى جنب مع سرد قواعد الدخول التي تضعها كل دولة.

وأشارت بحسب" سبوتنيك" إلى أن التطبيق سيرتبط أيضا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته، وسيبدأ برنامج اختبار التطبيق، مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة أبل في الربع الأول من العام المقبل، وأجهزة أندرويد في أبريل، حيث سيتمكن المسافرون من مشاركة حالتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئي، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولى.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الخطوط الجوية "كانتاس" الأسترالية، أن التطعيم ضد فيروس كورونا، سيكون ضرورة لركابها، وقال الرئيس التنفيذي للشركة آلان جويس، إنه ناقش الفكرة مع شركات طيران أخرى، ومن المحتمل أن تصبح شرطًا مسبقًا للصعود إلى الطائرة حول العالم.

ومنذ تفشي وباء كورونا، يواجه قطاع الطيران العالمي حالة من الركود، وسط مجموعة من القيود المحلية وعمليات الإغلاق، حيث بدأت البلدان في تبني الاختبارات لتقصير أو التخلص من الحجر الصحي للركاب، فيما ينتظر الجميع أن تصبح اللقاحات الأولى لفيروس كورونا متاحة خلال الأشهر المقبلة.