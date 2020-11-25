اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما لاستقبال البلاغات بسبب الأمطار

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:28 م
الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما لاستقبال البلاغات بسبب الأمطار امطار-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت اليوم الأربعاء عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد سقوط أمطار غزيرة استعدادا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
 
ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".
 
كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار
 

الامطار

سقوط المطر

المرور

القيادة فى الامطار

السيارات

الادارة العامة للمرور

سيارة اغاثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة