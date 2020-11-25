اليوم السابع
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الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد فى المحافظات.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:38 م
الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد فى المحافظات.. صور تعقيم المساجد
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد فى جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها فى الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وأكدت قيادات الأوقاف بجميع المحافظات أن النظافة سمة من سمات أهل الإيمان، وأن القيام على نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها من أهم مظاهر الوعى الإنسانى والمجتمعى والسلوك الدينى الذى يدركه أهل الإيمان، لذلك فقد رغب الإسلام فى النظافة والطهارة وهما من أهم أولويات الوزارة حتى يرفع الله "عز وجل" البلاء عن البلاد، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
 
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، وفِي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية، وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد ، وكما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.
 
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