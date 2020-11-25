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الأرصاد: موجة تقلبات جوية حتى الجمعة وسقوط أمطار غزيرة ورعدية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:49 ص
الأرصاد: موجة تقلبات جوية حتى الجمعة وسقوط أمطار غزيرة ورعدية طقس سيئ
كتب ـ محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية طبقا للآتى:-

- اليوم الأربعاء 25 نوفمبر:

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) .

 أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) . أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا) .

 يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة و نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

- الخميس 26 نوفمبر :

أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة و نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

-  الجمعة 27 نوفمبر:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح- السلوم رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) .

 أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).

 وعن القاهرة الكبرى من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر إلى الخميس الموافق 26 نوفمبر أمطار متوسطة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.


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