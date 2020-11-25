الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

كتب سمير حسنى

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر لمدة 48 ساعة ، حيث تشهد العديد من مناطق الجمهورية أمطارا غزيرة بداية من اليوم وغدا على السواحل الشمالية، ومتوسطة الشدة على القاهرة يصاحب ذلك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن زيادة كمية السحب يقلل فرص سطوع الشمس ما يساعد على انخفاض الحرارة بشكل كبير ، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذى يساعد على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، منوها بوجود تنسيق كامل مع كافة المحافظات وغرفة العمليات بمجلس الوزراء وبناءً عليه يتم اتخاذ بعض الإجراءات.