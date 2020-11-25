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الأرصاد: الأقمار الصناعية ترصد سحبا رعدية ممطرة بالمدن الساحلية تصل للقاهرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:00 ص
الأرصاد: الأقمار الصناعية ترصد سحبا رعدية ممطرة بالمدن الساحلية تصل للقاهرة خرائط الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل للدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد. 
 
وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.
 
ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى،  متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار  غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا.
 
 
 
 
 


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