اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يسجل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:40 م
الأردن يسجل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 198 الفا و21 إصابة .
وذكرت الصحة الأردنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131 ألفا و181 حالة بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 62 حالة وفاة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 2442 حالة.


الأردن

كورونا

كورونا فى الأردن

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة