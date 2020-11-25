الأردن يسجل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 198 الفا و21 إصابة .

وذكرت الصحة الأردنية في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية/بترا/ أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131 ألفا و181 حالة بعد تسجيل 5685 حالة إضافية، فيما تم تسجيل 62 حالة وفاة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 2442 حالة.