اليوم السابع
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الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:16 م
الأرجنتين تعلن الحداد 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا
رويترز

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أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا، وقال محامى الأسطورة دييجو مارادونا، إن النجم الأرجنتينى الذى يعتبره كثيرون أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم.

 

وعانى مارادونا (60 عاما) فى الآونة الأخيرة من أزمات صحية وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموى بالمخ قبل أسابيع، وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية فى منزله بضواحى بوينس أيرس اليوم الأربعاء، وقاد مارادونا الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

 

وغادر لاعب برشلونة ونابولى وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر  الجارى وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

 

وبقى مدرب خيمناسيا ئى إسجريما فى المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

 


الأرجنتين

أخبار الأرجنتين

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