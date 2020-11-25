اعتماد مخطط عمرانى لمدينتى بلبيس والإبراهيمية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينتى الابراهيمية وبلبيس حيث أوضح مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية انه تم اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القنايات والانتهاء من المخطط التفصيلى لمراكز ومدن ( الزقازيق – أبو حماد – أولاد صقر – مشتول السوق ) ليتم عرضه خلال اجتماع المجلس التنفيذى القادم للحصول على الموافقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الوزارات المعنية.

وخلال الاجتماع برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تم عرض المذكرة المقدمة من مديرية الأوقاف بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 م لمسجد الشيخ عمر بمدينة بلبيس ليوافق المجلس من حيث المبدأ على أن تقوم إدارة الشئون القانونية بالسير فى إجراءات التخصيص طبقا للقوانين المنظمة لذلك .

كما أكد على ضرورة تفعيل دور إدارات التفتيش المالى والإدارى لمراجعة موقف المتحصلات والايرادات بكل مركز ومدينة وحى أولا بأول، وذلك بعد أن تلاحظ تدنى نسب تحصيل الإيرادات، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وإحالة وقائع الإهمال والتقصير فى العمل للنيابة، وقال لن أسمح بأى تهاون أو تقصير فى العمل خلال الفترة القادمة.

واستعراض ومناقشة عدد من الكتب الوارده ليوافق المجلس على قبول التبرع المقدم من إحدى الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية ووسائل النقل بعدد 2 كابينة تعقيم الأولى تستخدم فى تعقيم السيارات والأخرى لمجلس مدينة فاقوس كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه، وذلك بعد أن أبدت إدارة الشئون القانونية الموافقة المبدئية على قبول التبرع طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن .