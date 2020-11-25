اصطدام سيارة ببوابة مقر أنجيلا ميركل فى برلين.. صور

رويترز

قال شاهد من رويترز إن سيارة اصطدمت ببوابة مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين اليوم الأربعاء.



وأظهرت صور التقطتها رويترز الشرطة وهي تتفحص سيارة داكنة عند البوابة كُتب على جانبها الأيمن عبارة "أوقفوا سياسات العولمة" باللون الأبيض.

وظهرت على صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عبارة "أيها الملعونون قتلة الأطفال والعجائز" على الجانب الآخر. ولم ترد أنباء عن إصابة أحد. وانتشر بالموقع عشرات من أفراد الشرطة كما كانت هناك سيارة إسعاف. ونُقل سائق السيارة الذي بدا في أواخر سنوات منتصف العمر على مقعد متحرك.





وكتبت شرطة برلين على تويتر "جاري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السائق تعمد الاصطدام... هو رهن الاحتجاز".

ونقل عامل إطفاء بعد ذلك السيارة، التي تحمل لوحات مقاطعة ليبه الشمالية الغربية، بعيدا عن البوابة. ولم تظهر أضرار كبيرة على السيارة أو السياج.

وكان من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا بالفيديو مع رؤساء وزراء الولايات لبحث تمديد إجراءات العزل واتخاذ إجراءات اخرى لمكافحة فيروس كورونا.