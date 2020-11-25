اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:30 م
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استمرار سقوط الأمطار على مطروح والساحل الشمالى .. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:02 م
استمرار سقوط الأمطار على مطروح والساحل الشمالى .. صور استمرار سقوط الأمطار على مطروح
مطروح - حسن مشالى

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يتواصل سقوط الأمطار على محافظة مطروح والساحل الشمالى ، بينما لم تشهد مدينة سيوة ، 300 كيلو جنوب مرسى مطروح - أى سقوط للأمطار.

 

كانت مدن محافظة مطروح قد شهدت طوال اليوم سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة خلال فترة النهار بشكل متقطع فى أوقات متباعدة، وتزايد هطول الأمطار خلال فترة المساء ، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن بلاغات أو إخطارات، عن حدوث أعطال أو أضرار تسببت فيها الأمطار أو وجود تجمعات كبيرة من المياه بشوارع المدن، ولم تؤثر على تحركات المواطنين.

 

يذكر أن أهالى مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون هطول الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة فى الوديان لاستخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.

استمرار سقوط الأمطار على مطروح (1)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (2)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (3)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (4)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (5)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (6)
 
استمرار سقوط الأمطار على مطروح (7)

الأمطار بمحافظة مطروح

سيوة

مرسى مطروح

غرف عمليات محافظة مطروح

أهالى مطروح

سكان المناطق الصحراوية بمطروح

ملء الآبار والسدود

خزانات حصاد مياه الأمطار

الوديان في مطروح

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