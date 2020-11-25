استمرار سقوط الأمطار على مطروح والساحل الشمالى .. صور

مطروح - حسن مشالى

يتواصل سقوط الأمطار على محافظة مطروح والساحل الشمالى ، بينما لم تشهد مدينة سيوة ، 300 كيلو جنوب مرسى مطروح - أى سقوط للأمطار.

كانت مدن محافظة مطروح قد شهدت طوال اليوم سقوطاً للأمطار الخفيفة والمتوسطة خلال فترة النهار بشكل متقطع فى أوقات متباعدة، وتزايد هطول الأمطار خلال فترة المساء ، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن بلاغات أو إخطارات، عن حدوث أعطال أو أضرار تسببت فيها الأمطار أو وجود تجمعات كبيرة من المياه بشوارع المدن، ولم تؤثر على تحركات المواطنين.

يذكر أن أهالى مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون هطول الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة فى الوديان لاستخدامها فى الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.