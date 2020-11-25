استمرار الدراسة وتشديد الإجراءات الاحترازية‎ بجامعة جنوب الوادى

ترأس الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الجلسة المنعقدة لمجلس شئون التعليم والطلاب، حيث استعرض رئيس الجامعة ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكيد على استمرارية الدراسة والالتزام بالتعليم الهجين في رفع المحاضرات على المنصات الإلكتروني، وإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي ببعض الكليات مع تشديد الاجراءات الاحترازية والتأكيد على تنفيذ الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والتى تشير إلى بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول بدءاً من يوم السبت 23 يناير2021 حتى الخميس 4 فبراير 2021.
واستهل غرباوي، خلال الاجتماع أنشطة الأسبوع الثقافي والتى تبدأ من يوم السبت الموافق 28 نوفمبر ولمدة خمسة أيام، ومشاركة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات، وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة التي تقام داخل الجامعة في ضوء الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة.
ووافق المجلس على الخطة الزمنية للعام الجامعي 2021/2020 طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، كما وافق المجلس أيضاً في جلسته على اللائحة الداخلية المقترحة لبرنامج اللغة الانجليزية والترجمة "برنامج مميز بمصروفات" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
ووافق المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم أيضا على اللائحة الداخلية المقترحة لكلية التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، كما ووافق المجلس على المقترح المقدم من كلية التربية النوعية بشأن توزيع دراجات التدريب الميداني وعلى اللائحة الداخلية المقترحة لكلية التمريض "مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة".
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