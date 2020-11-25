استقرار سعر الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 25-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

ومني الدولار بخسائر اليوم الأربعاء بفعل التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بدعم مالي من الحكومة الأمريكية الجديدة أدى لتحول الأموال من الدولار إلى أصول عالية المخاطر.

وسجلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، ويعد كلاهما من المؤشرات على مستوى الإقبال على المخاطرة نظرا لارتباطهما الوثيق بتجارة السلع العالمية. كما جرى تداول بتكوين، العملة المعروفة بتقلبها الشديد، قرب أعلى مستوى على الإطلاق في مؤشر آخر على استعداد أكبر لدى المستثمرين للمخاطرة.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.