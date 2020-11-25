استطلاعات رأى تؤكد إصرار الجمهوريين على ترشيح ترامب فى سباق 2024

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع للرأى أجرته مجلة بولتيكو الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب هو المرشح الذى يفضله أغلبية الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة 2024، متفوقا على جمهوريين آخرين بارزين منهم نائبه مايك بنس، بهامش كبير. ووفقا للمجلة، فإن ترامب حصل على دعم 53% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين فى سباق تمهيدي افتراضى للحزب لانتخابات الرئاسة عام 2024، بحسب الاستطلاع الذى أجرى بين الناخبين المسجلين.

وحل مايك بنس فى المركز الثانى بدعم نسبته 12% فقط. فيما حصل دونالد ترامب جونيور على 8%، فيما حصلت شخصيات جمهورية بارزة مثل السيناتورات توم كوفتون وتيد كروز وميت رومنى ونيكى هالى على أقل من 5% من الدعم.

ومع خسارة ترامب لانتخابات الرئاسة فى 2020، فإنه لا يزال مؤهل للترشح لفترة ثانية فى 2024 أو بعدها، وحينها سيكون فى أواخر السبعينيات من العمر. وقد أجل ترامب الاعتراف بانتصار جو بايدن ولا يزال فريقه القانونى يواصل معركته من أجل قلب نتيجة الانتخابات فى ولايات متأرجحة رئيسية.

من ناحية أخرى، وجد استطلاع آخر أجرته منظمة Seven Letter Insight أن ثلثى الناخبين الجمهوريين قالوا إنهم سيدعمون ترشح ترامب للرئاسة مجددا فى غضون أربع سنوات. وشمل الاستطلاع 1500 شخص بين 10 و19 نوفمبر. وفى حين قال 67% من الناخبين الجمهوريين أيضا إنهم يدعمون انتقال السلطة سلميا لإدارة بايدن، فإنهم يريدون رؤية ترامب مجددا فى البيت الأبيض فى 2025.



